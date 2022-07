OPPO A94: quad cam e velocità 5G a prezzo REGALO (-46% su eBay)

Inutile girarci attorno: l’offerta eBay di oggi sullo smartphone di fascia media OPPO A94 5G è una di quelle che non puoi assolutamente farti scappare se sei alla ricerca di un nuovo device economico ma con una scheda tecnica validissima.

Con uno sconto del 46% che fa crollare il prezzo ad appena 214€, infatti, lo smartphone di OPPO è in grado di assicurarti un’esperienza di utilizzo di alto livello e rispondere alle tue esigenze senza mai una esitazione.

OPPO A94 crolla di prezzo su eBay con il 46% di sconto: follia lasciarselo scappare

Lo smartphone Android saprà accontentare ogni tua esigenza a partire dal design: nonostante il prezzo economico, infatti, ha dalla sua una bella lavorazione con materiali di alto livello. Frontalmente il bellissimo display AMOLED ad altissima risoluzione è sempre una gioia per gli occhi, mentre sotto il cofano il potentissimo processore octa core ti permette di avviare ogni tipologia di applicazioni in un istante.

A questo prezzo, inoltre, lo smartphone abbraccia a piene mani la connettività 5G per darti modo di navigare in rete alla massima velocità possibile: guarda contenuti multimediali ad altissima risoluzione e condividi sui social i tuoi video in un istante. Dotato della ricarica rapida da 30W in grado di ricaricare rapidamente il tuo device, sul retro è presente una potente fotocamera quadrupla un sensore principale da 48 MP con IA (Intelligenza Artificiale) per foto ad alta risoluzione e video a qualità cinematografica.

A questo prezzo non puoi assolutamente farti scappare questa occasione, a maggior ragione quando si tratta di un device in grado di assicurarti tante belle sensazioni. Se lo metti adesso nel carrello ti arriva a casa in pochissimo tempo al prezzo più basso disponibile sul web: prendilo al volo se sei alla ricerca di un device caratterizzato con un rapporto qualità/prezzo imbattibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.