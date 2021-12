OPPO A94 a questo prezzo è IMPERDIBILE, seriamente

Se sei alla ricerca di uno smartphone che possa soddisfarti al 101% non fare altre ricerche perché lo hai sotto agli occhi. OPPO A94 è qui per stupirti, ma letteralmente. In promozione su Amazon te lo porti a casa con uno sconto esatto di 100 euro che se fossi in te, non sottovaluterei. Non solo, hai finanche la possibilità di pagarlo con finanziamento a Tasso Zero.

Le spedizioni avvengono in uno o due giorni, ma se sei interessato non perdere altro tempo visto e considerato che la promozione è in scadenza.

OPPO A94: una marea di possibilità con un solo smartphone

Rifinito in tutti i suoi partivolari e disponibile in una colorazione eccezionale, OPPO A94 ha tutto quello che cerchi in uno smartphone. Elegante, completo e semplice da utilizzare non ti fa scendere a compromessi.

Con il suo display AMOLED da 6,43 pollici puoi visualizzare applicazioni, libri, video e documenti in tutto il loro splendore facendo affidamento su una risoluzione elevata. In più con il supporto al 5G navighi alla velocità della luce senza fermarti mai.

Gaming mobile? Ovviamente incluso nelle sue possibilità dal momento che ha 8 GB di RAM e 128 GB di memoria. Inoltre con la ricarica Super VOOC da 30W è praticamente impossibile averlo scarico a qualunque ora del giorno.

Tuttavia non è da ignorare neanche l'apparato fotografico con tanto di quadrupla fotocamera.

Capisci perché è così sensazionale? Acquista subito il tuo OPPO A94 su Amazon a soli 269,99€. Lo ordini e lo ricevi in uno o due giorni. Per pagarlo a Tasso Zero scegli Cofidis durante il pagamento e non ne rimarrai deluso.

Ps:Se non sei abbonato Prime, è la giusta occasione per mettere alla prova tutti i vantaggi dell'abbonamento: puoi attivare ora i 30 giorni di prova gratuita e approfittare (tra le diverse cose) delle consegne gratuite e immediate.