OPPO A94 5G, medio gamma eccellente a prezzo FOLLE su eBay

A distanza di qualche tempo dal lancio, l’ottimo smartphone di fascia media OPPO A94 5G crolla di prezzo su eBay diventando così uno dei device più interessanti da acquistare se sei alla ricerca di una soluzione con un bel design, potente, con una mega batteria da 4310 mAh e una fotocamera quadrupla.

Infatti, ad appena 249€, il device del colosso cinese ha tutto ciò che puoi desiderare in uno smartphone che saprà garantirti tanti anni di utilizzo senza mai problemi.

OPPO A94 5G precipita su eBay a un prezzo folle: adesso ha senso comprarlo

Frontalmente è presente un bellissimo pannello AMOLED da 6.43 pollici ad altissima risoluzione, mentre in generale il design è minimal ma curato sotto tutti i punti di vista. Sotto la scocca batte un potente processore octa core con al fianco 8 GB RAM e 128 GB di spazio interno per installare tutte le applicazioni che vuoi; la batteria da 4310 mAh, inoltre, dotata di ricarica rapida da 30W, è sempre al tuo fianco per darti modo di utilizzarlo tutto il giorno senza temere di restare a secco proprio sul più bello.

OPPO A94 5G sa il fatto suo anche dal punto di vista fotografico: il modulo quadruplo è costituito da un sensore principale da 48 MP per foto di altissimo livello e video a qualità cinematografica, mentre frontalmente il sensore da 16 MP è perfetto per selfie sempre al top.

Non farti scappare questa occasione e acquista subito l’ultimissimo smartphone di fascia media di OPPO con uno sconto davvero niente male. Il device ti arriva a casa in pochissimi giorni e a un prezzo incredibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.