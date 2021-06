Un misterioso smartphone OPPO con numero di modello PFGM00 è stato certificato da due importanti autorità cinesi come il TENAA e il 3C all'inizio di questo mese. Queste certificazioni hanno rivelato l'aspetto e le specifiche del telefono, ma non sono state rilasciate informazioni in merito al nome del prodotto finale. Oggi, il telefono è apparso nella libreria dei prodotti di China Telecom con la data di rilascio, il prezzo e il nome ufficiale.

OPPO A93s 5G: specifiche e caratteristiche (RUMOR)

L'elenco China Telecom conferma che il telefono OPPO PFGM00 debutterà nel mercato interno come OPPO A93s 5G. Il telefono è dotato di un display LCD FHD+ da 6,5 ​​pollici con un design perforato, una fotocamera frontale da 8 megapixel e un sistema a tripla lente così ripartite: 48 megapixel + 2 megapixel + 2 megapixel.

Il chip MT6833, che altro non è che il SoC Dimensity 700, è stato trovato sotto il cofano del dispositivo. Il dispositivo dovrebbe essere rilasciato in Cina in due opzioni di archiviazione, con memorie da 128 GB e 256 GB. Entrambi i modelli dovrebbero disporre di 8 GB di RAM. Il telefono è dotato di una batteria da 5.000 mAh che supporta la ricarica rapida da 18 W. Altre caratteristiche del telefono includono una porta USB-C, un jack audio da 3,5 mm e un lettore di impronte digitali inserito sul frame laterale.

L'OPPO A93s 5G è una nuova versione dell'OPPO A93 5G alimentato da Snapdragon 480 che è stato annunciato nel gennaio 2021. L'unica differenza tra i due telefoni è che l'A93s 5G viene dotato di un chip MediaTek.

Prezzi e data di rilascio

L'A93s 5G dovrebbe essere rilasciato in Cina il 7 luglio. Le edizioni da 128 GB e 256 GB dei telefoni potrebbero costare 1.999 Yuan (circa $ 310) e 2.199 Yuan (340 dollari al cambio) al momento del lancio. È probabile che arrivi in ​​tre colorazioni: White Peach Soda, Early Summer Light Sea e Summer Night Star River.

