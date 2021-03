Oppo A91 va in offerta su Amazon a soli 199,00 euro con un ribasso pari a 31% che corrisponde a uno sconto effettivo di 88,05 euro che lo porta al prezzo più basso di sempre. Vediamo insieme le caratteristiche principali di questo smartphone entry level dal cuore incredibilmente performante.

Oppo A91: caratteristiche tecniche principali

Dal design lineare ed elegante, Oppo A91 vanta un display AMOLED FHD+ interrotto solamente dal piccolo notch a goccia centrale dedicato alla fotocamera frontale. Dotato di tecnologia DC Dimming 2.0, questo schermo è ottimizzato per proteggere la vista dell’utilizzatore, soprattutto in situazioni ambientali sfavorevoli come la bassa luminosità.

Il processore MTK MT6771V abbinato agli 8 GB di RAM e ai 128 GB di memoria di archiviazione consentono di sfruttare lo smartphone in modo fluido. La memoria, inoltre, può essere espansa attraverso MicroSD. Il comparto fotografico è di altissimo livello ed è composto da una quad camera con lente principale da 48 MP che cattura foto nitide e ricche di dettagli. È possibile scattare anche in versione ultra grandangolare a 119° e in macro. La fotocamera anteriore, invece, si attesta sui 16 megapixel.

Il design ultra sottile di Oppo A91 non scende a compromessi e non rinuncia al sensore d’impronte digitali installato al di sotto del display e anche la batteria è degna di nota grazie ai suoi 4025mAh che si abbinano alla Flash Charge 3.0. Infine non manca il supporto alla Dual SIM e il sistema operativo Android con la personalizzazione funzionale e grafica del ColorOS nella sua versione 6.1.2.

Potete, quindi, acquistare Oppo A91 su Amazon a soli 199,00 euro e, ricordando che si tratta del suo minimo storico, dovreste sbrigarvi prima che le scorte finiscano.

