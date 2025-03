OPPO A80 5G: acquistalo a 199,99 euro

L’OPPO A80 5G è uno smartphone di fascia economica ma dotato di funzionalità e tecnologie d’avanguardia. Le sue avanzate caratteristiche tecniche, ti offriranno un’esperienza utente fluida e completa. In sconto su Amazon a 199,99 euro, invece di 269,99 euro, è un vero affare. Perfetto per chi non ha grosse pretese, vuole un telefono economico, ma funzionale e veloce in ogni sua attività.

Il dispositivo dispone di un display LCD da 6,67 pollici con una frequenza di aggiornamento a 120Hz, che garantisce una visualizzazione immersiva e coinvolgente dei contenuti, ottimizzando al contempo l’efficienza energetica. La risoluzione è di 1604×720 pixel, con una densità di pixel di 264 ppi. Niente male.

Le caratteristiche di OPPO A80 5G

Altro punto a favore dello smartphone OPPO A80 5G è la fotocamera posteriore doppia, con una risoluzione di 50 MP per la fotocamera principale e 2 MP per la fotocamera di profondità, supportata da algoritmi AI che consentono di ottimizzare le foto rimuovendo oggetti indesiderati. La fotocamera anteriore ha una risoluzione di 8 MP, ideale per selfie di alta qualità.

Il processore utilizzato è un MediaTek Dimensity 6300 con una frequenza di clock a 2,4 GHz, supportato da 16 GB di RAM (ottenuti tramite l’espansione della RAM fisica di 8 GB) e 256 GB di memoria interna, espandibile fino a 1 TB tramite microSD. Il sistema operativo è Android 14, che garantisce un’esperienza utente moderna e sicura.

La batteria ha una capacità di 5100 mAh, con supporto per la ricarica rapida SuperVOOC da 45W, che assicura una lunga autonomia e una rapida ricarica. Il dispositivo è certificato IP54, resistente agli schizzi d’acqua e alla polvere, e dispone di un lettore di impronte digitali e riconoscimento facciale per una sicurezza avanzata. Inoltre, è dotato di tecnologie proprietarie che rallentano il decadimento della batteria, garantendo fino a 4 anni di efficienza sopra l’80%.

Il dispositivo è anche dotato di una certificazione militare MIL-STD-810, che ne garantisce la robustezza e la resistenza in diverse condizioni ambientali. In sconto a 199,99 euro è un acquisto davvero interessante.