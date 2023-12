Oppo A79 5G ufficiale: ricarica SUPER veloce e audio potentissimo

Oppo ha annunciato il lancio del nuovo smartphone Oppo A79 5G, progettato per offrire un’esperienza audio-visiva eccezionale e prestazioni senza intoppi.

Con un ampio display FHD+ Sunlight, altoparlanti Dual Stereo potenziati e un design elegante Glowing Feather, il telefono non rinuncia a nulla. Da segnalare poi la ricarica rapida SUPERVOOC da 33W, la batteria da 5.000 mAh e diverse migliorie hardware e software rispetto ai passati modelli.

Caratteristiche, prezzo e disponibilità di Oppo A79 5G

Oppo A79 5G è disponibile in tre eleganti colorazioni: Dazzling Purple, Glowing Green e Mystery Black. Le varianti Dazzling Purple e Glowing Green presentano un design esclusivo chiamato Glowing Feather, caratterizzato da una texture che risulta simile ad una piuma al tatto e dall’aspetto di un diamante. Con uno spessore di soli 7,99 mm ed un peso di circa 193 g, il telefono offre una presa comoda per tutti gli utilizzi.

La scocca posteriore si caratterizza per un design ispirato agli orologi, con un lussuoso motivo a quadrante che crea un effetto tridimensionale, riflettendo la luce in modi diversi. Con la certificazione IP54 per resistere a schizzi d’acqua e polvere, lo smartphone Oppo A79 5G assicura una lunga durabilità, consentendo agli utenti di utilizzare il telefono in numerose attività e senza alcuna preoccupazione.

Frontalmente troviamo un ampio display FHD+ Sunlight da 6,72 pollici, con annessa fotocamera selfie. Grazie ad una luminosità massima di 680 nit, il display offre una chiara visibilità anche sotto la luce diretta del sole. La risoluzione di 1080 × 2400 pixel e la gamma di colori DCI-P3 al 100% migliorano notevolmente la saturazione e l’accuratezza dei colori per immagini più nitide e realistiche.

Gli altoparlanti Dual Stereo, con un aumento del volume pari all’86% rispetto alla generazione precedente, migliorano l’esperienza audio offrendo una qualità stereo surround più ricca. Integrando algoritmi avanzati, questi altoparlanti riducono il rumore e sopprimono l’eco per chiamate più chiare in ogni situazione. La modalità Ultra Volume consente poi un aumento fino al 300%, ideale per godersi la musica anche in ambienti rumorosi; con gli auricolari invece, la modalità Ultra Volume offre un aumento fino al 200% senza compromettere la qualità dell’audio durante le chiamate.

Per garantire immagini di alta qualità, Oppo A79 5G dispone di un potente sistema di fotocamere composto da un sensore AI da 50MP, una fotocamera ritratto da 2MP e una lente selfie da 8MP. Grazie alla fotocamera principale e ai suoi algoritmi di super risoluzione, è ora possibile catturare immagini Ultra-Clear da 108MP, ricche di dettagli. Non mancano funzioni come AI Portrait Retouching, Portrait Mode, Ultra Night Mode e Selfie HDR.

Le configurazioni di memoria prevedono opzioni di 4/8 GB di RAM e 128/256 GB di ROM, con la tecnologia di espansione virtuale della RAM. Il Dynamic Computing Engine di OPPO migliora ulteriormente le prestazioni e la batteria da 5.000 mAh, con la ricarica flash SUPERVOOC da 33W, permette una ricarica completa in circa 74 minuti, offrendo fino a 26 ore di chiamate telefoniche o 14 ore di riproduzione video con una sola carica.

Oppo A79 5G è disponibile sullo store ufficiale, presso i principali rivenditori di prodotti elettronici e nei prossimi giorni su Amazon, con prezzi consigliati al pubblico che partono da 299,99 euro per la versione 4/128 GB.