OPPO A79 5G da 256GB a 101€ in MENO: promozione FOLLE di Amazon

Hai deciso di cambiare il tuo smartphone e vorresti qualcosa che offra ottime prestazioni senza spendere un capitale? Allora vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello OPPO A79 5G a soli 239 euro, invece che 349,99 euro.

Come puoi vedere in questo momento, grazie a uno sconto del 32%, puoi risparmiare la bellezza di 101 euro sul totale. Non è certo una promozione che durerà a lungo, quindi sii rapido. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 47,80 euro al mese per 5 mesi senza interessi, solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo adesso cliccando qui.

OPPO A79 5G: smartphone super performante a prezzo mini

Questo è uno smartphone che pesa pochissimo, solo 193 grammi, e ha uno spessore di appena 8 mm circa. Ha un display generoso da 6,72 pollici FHD+ con frequenza di aggiornamento massima a 90 Hz. E possiede una fotocamera posteriore da 50 MP per foto e video da professionista.

È dotato di un potente processore a 8 Core e della scheda grafica MAli-G57 MC2. Monta una batteria da 5.000 mAh che si ricarica rapidamente a 33 W. Ha la tecnologia Bluetooth 5.3 Low Energy e la connessione Internet 5G. Inoltre in questa versione possiede ben 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Una vera bomba da non farsi scappare. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo OPPO A79 5G a soli 239 euro, invece che 349,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.