OPPO A77 5G in offerta su Amazon: il prezzo crolla a soli 219,99€

L’OPPO A77 5G è attualmente in forte sconto su Amazon, dove è disponibile a soli 219,90€ anziché 329,99€. Se state cercando un mid-range Android dalle caratteristiche eccezionali, questa è un’occasione estremamente ghiotta, da non farsi assolutamente scappare.

Questo smartphone è dotato di una doppia fotocamera I.A. con sensore principale da 48MP e sensore di profondità da 2MP, insieme a una fotocamera frontale da 8MP e flash posteriore. Le funzioni della fotocamera includono modalità come foto, panorama, video, Ultra Clear 108Mp, modalità Ultra Night, modalità Portrait, AI Portrait Retouching e AI Scene Enhancement. L’OPPO A77 5G presenta un display da 6.56″ LCD FHD+ con frequenza di aggiornamento di 90Hz e protezione visiva. La batteria da 5000mAh garantisce un’esperienza di lunga durata e supporta la ricarica rapida SuperVOOC33W.

Lo smartphone offre lo sblocco laterale con impronta digitale per un accesso comodo e immediato. Con un peso di soli 190g e uno spessore di 7,99mm, l’OPPO A77 5G offre una presa sicura e confortevole. La scocca posteriore in vetro con lavorazione OPPO GLOW dona al dispositivo un aspetto brillante ed elegante, disponibile nelle colorazioni Ocean Blue e Midnight Black. Inoltre, il dispositivo è resistente agli spruzzi d’acqua grazie alla certificazione IPX4. Nella confezione sono inclusi lo smartphone, il trasformatore con cavo di ricarica USB, una clip per estrarre la SIM, una cover in silicone, una pellicola protettiva, il manuale d’installazione e la garanzia. Il sistema operativo preinstallato è Android 12 con l’interfaccia ColorOS 12.1. Inoltre, l’OPPO A77 5G offre la possibilità di espandere la RAM fino a 11GB e la memoria per salvare tutti i dati desiderati senza dover cancellare nulla. Per tutti questi motivi, ti consigliamo di non farti scappare questa offerta e di acquistare subito l’OPPO A77 5G ad un prezzo straordinario.

