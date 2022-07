OPPO A74 5G, quad cam e super batteria a prezzo FOLLE (solo su eBay)

Il tuo vecchio smartphone Android ti sta per abbandonare e sei costretto a guardarti attorno alla ricerca di un degno sostituto con un rapporto qualità/prezzo impareggiabile? Non farti scappare questa buona offerta di eBay per l’ottimo OPPO A74 5G, uno smartphone di fascia media dotato di tutte le caratteristiche che ti assicurano un’esperienza di utilizzo sempre appagante.

Ad appena 199€, infatti, lo smartphone economico del colosso cinese ha dalla sua un design e una scheda tecnica sapientemente ottimizzata per darti modo di utilizzarlo per tutto il giorno senza mai scendere a compromessi.

OPPO A74 5G crolla di prezzo su eBay: prendi al volo il medio gamma in forte sconto

Frontalmente è presente un bel pannello AMOLED da 6.5 pollici con una perfetta calibrazione dei colori e una buona luminosità, mentre il processore octa core di ultima generazione avvia tutte le applicazioni di cui hai bisogno in un istante. OPPO A74 5G, inoltre, monta anche una super batteria da 5000 mAh con un’autonomia lunga tutto il giorno mentre il modulo 5G ti permette di navigare in rete al massimo della velocità per guardare film e scaricare file di grandi dimensioni senza alcun problema.

Che dire poi della fotocamera? Nonostante il prezzo economico hai a disposizione ben quattro fotocamere con un sensore principale da 48 MP con IA (Intelligenza Artificiale) per scatti ad alta risoluzione e video di buona qualità.

Acquista subito lo smartphone 5G di OPPO fintanto che è disponibile in sconto su eBay a un prezzo molto accattivante. Inoltre, ricorda che se scegli il metodo di pagamento con PayPal puoi pagarlo in 3 comode rate senza interessi e senza busta paga.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.