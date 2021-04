OPPO A74 LTE e A74 5G sono appena stati presentati con un soft launch nei mercati asiatici. Vediamoli nel dettaglio scoprendo quali differenze estetiche e hardware presentano.

OPPO A74: un focus sul modello LTE

Il modello con modem 4G è un telefono alimentato dal processore Snapdragon 662 e dal display AMOLED da 6,43 pollici che vanta una risoluzione FHD + ma è privo di un’elevata frequenza di aggiornamento. C’è un foro nell’angolo in alto a sinistra dello schermo che ospita un sensore fotografico da 16 MP.

Non manca il banco RAM da 6 GB e 128 GB di spazio di archiviazione. Sul retro ci sono tre ottiche: una lente principale da 48 MP, un sensore di profondità da 2 MP e una macro da 2 MP.

Sotto il cofano c’è una batteria da 5000 mAh che supporta la ricarica cablata rapida da 33 W. Sul frame inferiore c’è una porta USB-C e un jack audio ma è assente l’NFC. C’è anche uno scanner di impronte digitali in-display. OPPO lo vende con ColorOS 11.1 basata su Android 11 pronto all’uso e c’è una perfino una modalità di gioco che aumenta la frequenza di campionamento del tocco da 135Hz a 180Hz.

Il telefono è già in vendita in due negozi nelle Filippine ed è anche elencato sul sito ufficiale di OPPO Cambogia. Nelle Filippine, l’OPPO A74 ha un prezzo di 12.000 PHP (circa $ 248) ed è disponibile in Prism Black e Midnight Blue.

Cosa cambia con la versione 5G?

OPPO A74 5G ha anche un foro nell’angolo sinistro dello schermo. Ha una dimensione di 6,5 pollici e una frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Non siamo sicuri che sia AMOLED o LCD, ma il telefono ha il suo scanner di impronte digitali posto sul frame laterale; quest’ultimo funge anche da pulsante di accensione.

Il processore che alimenta il prodotto è uno Snapdragon 480 5G ed è accoppiato con 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Ci sono quattro fotocamere sul retro: una camera principale da 48 MP, una ultra grandangolare da 8 MP e due sensori da 2 MP. La selfie ha una risoluzione da 16 Megapixel.

Sotto la scocca, c’è anche una batteria da 5000 mAh ma una ricarica più lenta a 18 W. OPPO A74 5G esegue ColorOS 11.1 basato su Android 11 pronto all’uso. È disponibile in Fluid Black e Space Silver.

Il telefono è disponibile per ฿ 8.999 (circa 288 dollari) nei mercati locali. Probabile ipotizzare che la compagnia lo commercializzi anche da noi con un altro moniker.

