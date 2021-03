Si dice che OPPO stia lavorando su due diversi smartphone facenti parte della line-up AXX.. Certificazioni come la NBTC thailandese rivelano che il device avente numero di modello CPH2219 è, in realtà, l’A74 4G mentre il CPH2197 è l’A74 5G. Oggi, quest’ultima è appena stata avvistata su Geekbench da Nashvillechatterclass.

OPPO A74 5G: ecco l’erede del vendutissimo A73 5G

Come dice il rapporto, uno smartphone OPPO con il numero di modello CPH2197 è appena apparso su Geekbench. Questo dispositivo ha un processore Qualcomm con una frequenza di base di 1,8 GHz. Anche se il nome non è specificato, la scheda madre è scritta come “holi“. Si dice che appartenga al chipset Snapdragon 480 5G lanciato nel gennaio 2021.

Inoltre, il dispositivo CPH2197, che è l’OPPO A74 5G come da certificazioni, sembra eseguire il sistema operativo Android 11 con 6 GB di RAM. Il dispositivo potrebbe debuttare con l’ultima ColorOS 11.2 “out of the box”, ma aspettiamo una conferma ufficiale da parte dell’azienda.

OPPO A74 5G non è nuovo per noi. Recentemente, i rendering di alta qualità e le specifiche chiave dei dispositivi sono emersi su Internet. Di conseguenza, si dice che il dispositivo misuri 169,2 x 74,7 x 8,4 mm e pesi 190 grammi.

Si dice che la versione 5G sia disponibile in due colori: Fluid Black e Space Silver. Le specifiche previste del dispositivo includono fino a 128 GB di spazio di archiviazione, batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 33 W.

Il predecessore, OPPO A73 5G, presentava un pannello LCD IPS ma dovremo aspettare per vedere se OPPO inserirà la tecnologia AMOLED sul nuovo modello. Noi lo speriamo ma non vogliamo dirlo due volte, anche perché il SoC sembra essere leggermente inferiore rispetto a quello visto sul modello del 2020. Staremo a vedere.

