Oppo a72 è oggi in offerta su Amazon a soli 159,00€. Il ribasso del 43% corrisponde a uno sconto esclusivo di 120,00€

Oppo A72: le specifiche tecniche di questo smartphone

Il design semplice e lineare viene reso ulteriormente accattivante dalla scocca riflettente. La colorazione Twilight Black, inoltre, conferisce a Oppo A72 un aspetto più sofisticato. Appartenente agli smartphone di fascia media, il dispositivo offre un ottimo rapporto qualità/prezzo ottimo.

Il display ha un’ampiezza di 6.5 pollici ed è un pannello LCD FHD+ appartenente alla linea Neo Display. Grazie alle cornici sottili, la visione è resa immersiva e ampia.

Per quanto riguarda il processore, invece, si parla di un Qualcomm Snapdragon dotato di Hyperboost che viene abbinato a ben 4 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione per garantire velocità e potenza. La memoria, inoltre, può essere espansa mediante MicroSD.

Degno di nota è il comparto fotografico composto da una quad camera posteriore con lente principale da 48 megapixel. Le altre tre lenti hanno una risoluzione di 8 e 2 megapixel. Ammontano a 16, invece, i megapixel della fotocamera frontale con cui scattare i selfie.

Anche la batteria merita una nota in quanto ha un valore tipico di 5000mAh e garantisce un utilizzo che esula le 24 ore. La ricarica avviene in modalità rapida.

Tra le altre features sono da citare la versione 7.1 di ColorOS e il design 3D Quad Curve e il suo essere Dual SIM.

Lo smartphone Oppo A72 nella sua colorazione Twilight Black. Il dispositivo può essere acquistato a rate mediante il programma CreditLine di Confidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

