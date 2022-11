OPPO A58: ufficiale il nuovo smartphone con fotocamera da 50 megapixel

OPPO A58 è stato presentato ufficialmente in giornata odierna dal produttore cinese. Il nuovo smartphone è alimentato da un SoC Dimensity 700 e ed ha sistema operativo Android 12 personalizzato con interfaccia utente ColorOS 12.1. Il dispositivo arriva in tre differenti configurazioni di memoria: 6/128GB, 8/128GB e 8/256GB. In ogni caso, è possibile usare una scheda microSD per l’espansione della memoria.

Spesso appena 7.99mm e dal peso complessivo di 188 grammi, la scocca include un display da 6.56 pollici HD+ con frequenza di aggiornamento a 90Hz e tecnologia LCD. Il notch ospita una fotocamera per i selfie da 8 megapixel, mentre sulla parte posteriore il sensore principale ha una risoluzione di 50 megapixel, affiancato da un obiettivo di profondità da 2 megapixel. Smentite le voci che parlavano di una fotocamera da 108 megapixel.

OPPO A58: la scheda tecnica e il prezzo del nuovo smartphone

Il resto delle caratteristiche tecniche di OPPO A58 include una batteria da 5000mAh con supporto per la ricarica da 33W, un lettore di impronte digitali posizionato lateralmente, connettività 5G, un jack per le cuffie da 3.5mm e una porta USB-C. Grazie alla certificazione IP54, lo smartphone è resistente alla polvere e all’acqua, oltre a disporre di due altoparlanti con tecnologia audio DIRAC.

Disponibile nelle colorazioni nero, viola e blu, è già possibile preordinare il modello da 8+256GB in Cina tramite il sito web ufficiale per un prezzo, al cambio attuale, di 234 euro. Le vendite partiranno il 10 novembre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.