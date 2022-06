OPPO A54s, smartphone bello ed ECONOMICO a prezzo REGALO (-22%)

Se il tuo smartphone Android è ormai troppo lento anche solo per avviare WhatsApp o per leggere le email, sappi che non è necessario spendere una fortuna per rimpiazzarlo con un device altrettanto economico, valido, di design come il modello OPPO A54s in offerta su Amazon.

Ad appena 179€, infatti, grazie a uno sconto del 22%, lo smartphone economico di riferimento del colosso cinese è in grado di rispondere a ogni tua esigenza: utilizzalo con piacere per navigare in rete, chattare con i tuoi amici, caricare le ultime foto su Instagram, telefonare oppure per rispondere a importanti email di lavoro.

OPPO A54s è tuo ad appena 179€ su Amazon con lo sconto del 22%

Dotato di un bel design curato e giovanile, lo smartphone di OPPO ha dalla sua un bel display da 6.52 pollici ad altissima risoluzione ideale per qualsiasi tipo di utilizzo mentre sotto la scocca il potente processore octa core è ideale per avviare in un istante tutte le app di cui hai bisogno. OPPO A54s è uno smartphone in grado di regalarti belle soddisfazioni anche dal punto di vista fotografico: posteriormente è presente un modulo triplo costituito da un sensore principale da 50 MP con IA (Intelligenza Artificiale) per foto ad alta risoluzione e video a qualità cinematografica. La batteria da 5000 mAh, inoltre, può contare sul pieno supporto alla ricarica rapida per continuare a utilizzarlo per molte altre ore anche a fronte di appena 30 minuti di ricarica.

Non perdere altro tempo e metti subito nel carrello lo smartphone economico di OPPO fintanto che è disponibile su Amazon a un prezzo molto conveniente e con consegna rapida in 1 giorno senza costi di spedizione. È perfetto per qualsiasi tipologia di utilizzo e saprà assicurarti un’ottima esperienza di utilizzo sin dalla prima accensione.

