OPPO A53s e Reno 4 Z ricevono la beta di ColorOS 12

Settimana scorsa OPPO aveva pubblicato la timeline di arrivo della beta di ColorOS 12 per il mese di marzo svelando che sarebbe arrivata su OPPO A53s e OPPO Reno 4 Z: in queste ore, puntuale come un orologio svizzero, i sopracitati smartphone di fascia media del colosso cinese stanno ricevendo il nuovo sistema operativo basato su Android 12.

Ci teniamo a precisare che, come svelato una settimana fa, la build è attualmente disponibile su OPPO A53s per gli utenti indiani e su OPPO Reno 4 Z per gli utenti filippini e thailandesi.

ColorOS 12 beta è disponibile per OPPO A53s e OPPO Reno 4 Z

In base alle informazioni rilasciate dalla compagnia nel forum ufficiale, il programma beta è attualmente limitato a soli 5000 utenti per dispositivo. Trattandosi di una versione di prova, inoltre, è quasi scontato sottolineare che con tutta probabilità saranno presenti bug e altri problemi software: pertanto è bene attendere il rilascio della versione ufficiale di Android 12 per chi teme di avere a che fare con troppi problemi.

Per registrarsi al programma di beta testing è necessario entrare nel pannello degli “Aggiornamenti software”, tappare l'icona a forma di ingranaggio e poi sul tasto “Apply for Beta version”. Una volta inserite tutte le informazioni richieste, dovreste ricevere la beta di ColorOS 12 nel giro di qualche ora; prima di installarla vi raccomandiamo di effettuare un backup completo di tutti i dati salvati sul telefono.

La versione stabile di ColorOS 12 è attesa a partire da fine mese

Oltre al programma di beta pubblica di ColorOS 12, il colosso cinese ha svelato anche quali sono i device che riceveranno la versione stabile del sistema operativo a partire dalle prossime settimane:

OPPO Reno 5 Pro 5G, il 24 marzo in Thailandia;

OPPO Reno 5 F, il 29 marzo in Indonesia;

OPPO Reno 4 F, il 29 marzo in Indonesia;

OPPO F19 Pro, il 29 marzo in Indonesia;

OPPO F17 Pro, il 29 marzo in Indonesia;

OPPO A94, il 29 marzo negli Emirati Arabi Uniti;

OPPO A93, il 29 marzo negli Emirati Arabi Uniti;

OPPO Reno 4 Pro, il 31 marzo in India e Indonesia;

OPPO Reno 4, il 31 marzo in Indonesia.

Le migliori offerte di oggi per Oppo A53s : tutti i prezzi

179,9€: il prezzo offerto da Amazon è oggigiorno la miglior soluzione in assoluto per l'acquisto di un Oppo A53s.

Raffronta tutti i prezzi disponibili analizzando questa comoda tabella