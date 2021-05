OPPO A53s è in promozione su Amazon a soli 148,90€. Il ribasso del 26% produce uno sconto esclusivo di 51,09€ che rende l’acquisto un affare.

Le spedizioni sono gratuite in tutta Italia ma operate in circa 3 o 4 giorni dall’ordine.

Le specifiche tecniche di Oppo A53s

Rientrante tra gli smartphone di fascia economica, Oppo A53s racchiude al suo interno delle caratteristiche importanti. Nella sua colorazione Fancy Blue non passa inosservato ed è esteticamente bello.

Il display montato è un pannello HD+ con ampiezza da 6.5 pollici che rende la visione dei contenuti nitida e dinamica. Il design curvo amplifica l’esperienza visiva anche grazie ai bordi sottili.

Il processore, invece, è un Qualcomm Snapdragon 460 che viene affiancato da 4 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione per prestazioni scattanti. La memoria interna, inoltre, è espandibile attraverso una MicroSD.

Il comparto fotografico vanta una tripla fotocamera posteriore con lente principale da 13 megapixel. Gli altri due obbiettivi hanno una risoluzione di 2 megapixel e consentono di scattare in modalità macro e di profondità. Ammontano a 8, invece, i megapixel della lente dedicata ai selfie ossia quella frontale.

Altro punto forte di questo smartphone è la batteria da 5000mAh con cui arrivare a fine giornata senza problemi. La ricarica, poi, è veloce e a 18W per essere sempre sul pezzo.

Al momento della ricezione, il dispositivo monta la versione 10 di Android e 7.2 di ColorOS. È Dual SIM.

Oppo A53s è acquistabile su Amazon a soli 148,90€ nella colorazione Fancy Blue. Ordinalo oggi e ricevilo in circa 48 ore se possiedi un abbonamento Prime a partire da 3/5 giorni dall’ordine. In caso contrario le spedizioni sono gratuite ma effettuate in circa una settimana. Lo smartphone, infine, è acquistabile anche a rate mediante il programma CreditLine di Confidis: sceglilo in fase di pagamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone