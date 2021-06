Oppo A52 torna in offerta su Amazon a soli 139,99€. Il ribasso del 30% corrisponde a uno sconto effettivo di 59,01€ che rende questa una buona occasione d'acquisto.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta la nazione.

Le specifiche tecniche di Oppo A52: tutto ciò che devi sapere

Semplice eppure elegante, Oppo A52 è uno smartphone di fascia media economica ma ciononostante è curato nei minimi particolari. La colorazione Twilight Black gli conferisce un aspetto particolare e sicuramente accattivante alla vista.

Con un DotDisplay da 6,5 pollici offre una visione dei contenuti immersiva. La struttura presenta delle cornici sottili che amplificano la veduta e, inoltre, la risoluzione Full HD+ migliora l'esperienza complessiva rendendola degna di nota.

Il processore montato è un Qualcomm Snadragon che viene affiancato dall'Hyper Boost per conferire maggiore fluidità nell'utilizzo. Ammontano a 4 i GB di RAM e 64 i GB di memoria di archiviazione che però sono espandibili mediante MicroSD.

Rende distinguibile questo smartphone l'apparato fotografico che vanta una Quad Camera adornata di intelligenza artificiale. L'obiettivo principale è da 12 megapixel mentre gli altre tre vantano una risoluzione di 8 e 2 megapixel. Corrispondono poi ad 8 i megapixel della fotocamere frontale con cui scattare selfie.

Degna di citazione è la batteria che con i suoi 5000mAh vanta un'autonomia che esula il semplice giorno. La ricarica, poi, avviene mediante Fast Charge a 18 W per essere sempre sul pezzo.

Tra le altre caratteristiche sono presenti un lettore di impronte digitali laterale, la versione 10 di Android e il suo essere Dual SIM.

Puoi acquistare OPPO A52 su Amazon a soli 139,99€ nella colorazione Twilight Black. Acquistandolo oggi lo puoi ricevere a casa tua in appena 48 ore se sei sottoscritto a Prime. In caso alternativo, le spedizioni sono gratuite ma operate in tempi standard.

Lo smartphone è acquistabile anche a rate grazie il programma CreditLine di Confidis.

