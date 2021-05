Oppo A52 torna in offerta su Amazon a soli 139,99€. Il ribasso del 30% produce uno sconto effettivo di 59,01€ che rende l'acquisto un vero e proprio affare.

Uno smartphone degno di sé: Oppo A52 e le sue caratteristiche

Elegante e raffinato, Oppo A52 è lo smartphone di fascia economica che non sembra appartenere alla sua classe. Con un design ricercato e reso unico dalla scocca riflettente in colorazione Twilight Black, tale dispositivo non passa inosservato.

Montante un display Full HD+ da 6,5 pollici offre una visione di qualità che è garantita dalla risoluzione nativa 2400×1080 pixel. Le cornici estremamente sottili vanno ad amplificare quella che è l'esperienza visiva finale per un risultato sopra le righe.

Le prestazioni sono dinamiche e scattanti grazie al processore Qualcomm Snapdragon che viene affiancato da ben 4 GB di RAM e 64 GB di memoria di archiviazione. Questa è inoltre espandibile attraverso l'utilizzo di una MicroSD.

Spicca il comparto fotografico grazie alla sua Quad Camera AI posteriore. Sono infatti presenti 4 lenti con risoluzione da 12, 8 e 2 megapixel per scattare fotografie nitide e ricche di dettagli. La fotocamera dedicata ai selfie vanta poi un obiettivo da 8 megapixel.

Anche la batteria è degna di nota visto che ha un valore tipico di 5000mAh e assicura un'autonomia che va oltre la semplice giornata. Non è da sottovalutare la ricarica che avviene mediante FastCharge a 18W per essere sempre sul pezzo.

Tra le altre features ricordiamo lo sblocco con impronta digitale, l'Hyper Boost e il Dual Speaker.

Lo smartphone è Dual SIM e supporta la connettività 4G.

Smartphone