OPPO A40 (6/128GB) in esclusiva su Amazon a soli 149€

Il tuo ultimo smartphone che ti è costato quasi un rene si è rotto malamente e adesso non vuoi più spendere cifre esorbitanti per un cellulare? Allora vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello OPPO A40 a soli 149,99 euro, invece che 179,99 euro.

Potrebbe non sembrare un granché lo sconto del 17% ma tieni presente che, oltre a farti risparmiare ben 30 euro sul totale, porta il prezzo al più basso di sempre. Con questo smartphone non avrai sorprese, puoi farci di tutto senza avere il portafoglio troppo sgonfio. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout. In questo modo ammortizzi notevolmente la spese.

OPPO A40: tra i migliori per rapporto qualità prezzo

OPPO A40 lo troviamo sicuramente nei primi 10 posti per il suo rapporto qualità prezzo, uno dei migliori. Ha un design elegante e moderno mantenendo comunque una notevole robustezza. Il display da 6,67 pollici ti permette di vedere al meglio i film e di giocare ai tuoi titoli preferiti. Inoltre ha un veloce refresh rate da 90 Hz e una risoluzione HD+.

Il processore Snapdragon 6s di Qualcomm viene supportato in questa versione da 6 GB di RAM che garantiscono ottime prestazioni. Mentre come memoria interna troverai 128 GB espandibile fino a 1 TB con una scheda microSD. In un peso di soli 186 grammi nasconde una batteria bella grande da 5100 mAh con ricarica veloce. È certificato per resistere all’acqua con protezione IP54 e monta un sistema operativo basato su Android 14.

Insomma siamo di fronte a una vera potenza che oggi puoi portarti a casa a molto meno del suo prezzo. Quindi fai alla svelta, vai adesso su Amazon e acquista il tuo OPPO A40 a soli 149,99 euro, invece che 179,99 euro. Quanto costa la spedizione? Nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.