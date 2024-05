OPPO A38: un'OCCASIONE che non puoi perdere (-22%)

L’OPPO A38 è l’opzione ideale per chi desidera uno smartphone di qualità a un prezzo contenuto, e oggi è in super sconto del 22% su Amazon. Con caratteristiche che soddisfano le esigenze essenziali, questo device rappresenta un equilibrio perfetto tra funzionalità e semplicità. Approfitta subito di questa promozione e fallo tuo al prezzo competitivo di soli 105,00 euro, anziché 135,00 euro.

OPPO A38: perfetto per chi cerca un dispositivo affidabile senza pretese

Il display da 6,55 pollici in tecnologia IPS LCD offre una risoluzione HD+ di 720 x 1612 pixel, garantendo immagini nitide e colori vividi. Questo schermo è perfetto per navigare sui social media, guardare video o semplicemente sfogliare le tue foto preferite. La tecnologia IPS assicura una buona visibilità anche sotto la luce diretta del sole, rendendolo adatto a ogni situazione.

La fotocamera principale da 50 megapixel è un vero punto di forza dell’OPPO A38. Con la sua capacità di registrare video in Full HD, ti permette di catturare ogni momento con dettagli sorprendenti. Anche la fotocamera frontale da 5 megapixel è ottima per scattare selfie di qualità e partecipare a videochiamate con amici e familiari.

La connettività è un altro aspetto che distingue questo smartphone. Supportando il dual SIM e le reti LTE, l’OPPO A38 ti consente di gestire facilmente sia il lavoro che la vita privata. Inoltre, con il Wi-Fi 5 e il Bluetooth 5.3, hai a disposizione connessioni veloci e stabili. Non mancano il GPS e il chip NFC, rendendo questo dispositivo versatile per ogni tipo di utilizzo quotidiano.

Sotto la scocca, l’OPPO A38 è alimentato da un processore Mediatek MT6769 Helio G85 octa-core con supporto a 64 bit, che lavora a una frequenza di 2 GHz. Questo, insieme a 4 GB di RAM, garantisce un’esperienza utente fluida e reattiva. Che tu stia multitasking o giocando, le prestazioni rimangono sempre elevate. Inoltre, con 128 GB di memoria interna espandibile tramite microSD, avrai tutto lo spazio necessario per le tue applicazioni, foto e video.

La batteria da 5000 mAh assicura una lunga autonomia, permettendoti di utilizzare il dispositivo per tutta la giornata senza preoccuparti di ricaricarlo. Questo è particolarmente utile per chi è sempre in movimento e ha bisogno di un dispositivo affidabile che duri fino a sera.

In definitiva, l’OPPO A38 è la scelta perfetta per chi cerca uno smartphone affidabile e conveniente, senza rinunciare a qualità e prestazioni. Approfitta subito dello sconto del 22% su Amazon e porta a casa un dispositivo che soddisfa tutte le tue necessità quotidiane. Non lasciarti sfuggire questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 105,00 euro, prima che sia troppo tardi.