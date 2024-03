OPPO A38: MEGA sconto del 36% su Amazon

L’OPPO A38 è il dispositivo che hai sempre desiderato per soddisfare ogni tua esigenza tecnologica e stilistica. Dotato di una doppia fotocamera con design verticale, la sua fotocamera principale da 50MP cattura ogni momento con una chiarezza e una precisione incredibili. Oggi, grazie ad un mega sconto del 36% su Amazon, è disponibile al prezzo ridicolo di soli 139,99 euro, anziché 219,99 euro.

OPPO A38: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

Ma non è solo la fotocamera a distinguere l’OPPO A38. Il design esclusivo con la lavorazione OPPO Glow a doppia trama non solo lo rende resistente alle impronte digitali e ai graffi, ma gli conferisce anche un’eleganza satinata che non passa inosservata. È il perfetto connubio tra bellezza e funzionalità.

Quando si tratta di visualizzazione, l’ampio display LCD HD+ da 6.56″ dell’OPPO A38 ti trasporta in un mondo di colori vividi e dettagli nitidi. Guarda i tuoi film preferiti o gioca ai tuoi giochi più intensi con una chiarezza senza precedenti e una vividezza sorprendente.

E cosa dire dell’autonomia? Con una batteria da 5000mAh, l’OPPO A38 è progettato per tenere il passo con te durante l’intera giornata. E quando è il momento di ricaricare, la tecnologia SUPERVOOC 33W ti permette di tornare in azione in un baleno, senza dover aspettare a lungo.

La confezione include tutto ciò di cui hai bisogno per iniziare: lo smartphone stesso, un caricatore rapido da 33W, un cavo di ricarica USB-C, una pellicola protettiva, uno strumento per l’estrazione della SIM e tutta la documentazione necessaria.

Non perdere l’opportunità di possedere l’OPPO A38, un concentrato di potenza, stile e affidabilità a un prezzo incredibile. Acquistalo subito al prezzo speciale di soli 139,99 euro, prima che sia troppo tardi.