OPPO A38 4G in offerta su Amazon: sconto imperdibile del 41%

L’Oppo A38 4G è uno smartphone entry-level di ultima generazione: offre un equilibrio tra prestazioni e prezzo estremamente raro da trovare. Oggi è tuo con uno sconto imperdibile del 41%: su Amazon lo paghi appena 129,90€.

Questo dispositivo è dotato di un display IPS LCD da 6,56 pollici con risoluzione HD+ (720 x 1612 pixel) e una frequenza di aggiornamento di 90Hz, che garantisce un’esperienza visiva fluida e brillante anche sotto la luce diretta del sole grazie alla luminosità di 720 nits​.

Il cuore dell’Oppo A38 4G è il processore MediaTek Helio G85, un octa-core supportato da 4GB di RAM e 128GB di memoria interna espandibile tramite microSD fino a 1TB. Questo setup permette al telefono di gestire senza problemi le attività quotidiane e le applicazioni comuni. Inoltre, la funzione di espansione della RAM consente di aggiungere fino a 4GB di RAM virtuale per migliorare le prestazioni multitasking​.

Sul fronte della fotocamera, l’Oppo A38 4G è equipaggiato con una configurazione a doppia fotocamera posteriore, che include un sensore principale da 50MP e un sensore di profondità da 2MP. La fotocamera anteriore da 5MP è ideale per i selfie e le videochiamate. Le funzionalità della fotocamera includono il ritocco AI per i ritratti e la modalità notturna, che migliorano la qualità delle immagini in varie condizioni di illuminazione​.

La batteria è notevole: 5000mAh, con supporto alla ricarica rapida SuperVOOC a 33W. Dura un’intera giornata e quando si scarica bastano 30 minuti per portare l’autonomia al 50%. Non farti scappare l’opportunità di acquistarlo ad un prezzo super competitivo!