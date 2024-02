OPPO A18 in offerta lancio a 119,99€ su OPPO Store (ultime ore)

Il nuovo entry level OPPO A18 è in offerta lancio a 119,99 euro su OPPO Store, il negozio online ufficiale del marchio asiatico. Disponibile nelle colorazioni Glowing Black e Glowing Blue, può essere acquistato anche in tre rate a interessi zero da 40 euro al mese con Scalapay.

La promozione prevede anche la possibilità di aggiungere uno o più dispositivi a prezzo ultra-scontato, come ad esempio la OPPO Band Style a 17,99 euro invece di 69,99 euro o gli auricolari Enco Buds2 Pro a 29,99 euro invece di 49,99 euro. L’offerta scade alla mezzanotte di oggi.

OPPO A18 in offerta lancio fino alla mezzanotte di oggi su OPPO Store

Design a doppia trama, esperienza visiva premium, e prestazioni da medio gamma: questi i principali punti di forza del nuovo A18 di OPPO. Il telefono del marchio asiatico si distingue innanzitutto per il design subito riconoscibile, grazie alla rinomata lavorazione OPPO Glow a doppia trama, che lo rende resistente, robusto e bello da vedere.

Un altro punto di forza del telefono è il display LCD HD+ da 6,56 pollici, che integra una frequenza di aggiornamento a 90 Hz e la premiata tecnologia Sunlight Display, grazie alla quale è possibile visualizzare i contenuti trasmessi sullo schermo in qualsiasi condizione di luce, anche sotto la luce diretta del sole.

Da segnalare infine la sorprendente fluidità del telefono. Gran parte del merito è dell’algoritmo Dynamic Computing Engine, realizzato in collaborazione con Google, che rende A18 uno degli smartphone più convincenti nella sua fascia di prezzo.

Lo smartphone entry level OPPO A18 è in offerta lancio a soli 119,99 euro su oppostore.it, anche in tre rate a interessi zero da 40 euro al mese con Scalapay. In aggiunta a ciò, è disponibile la consegna gratuita con DHL Express.

