OPPO A18 è il low cost SUPER ECONOMICO da acquistare su eBay: APPENA 98€

Sei alla ricerca di un nuovo smartphone Android super economico per svolgere i task quotidiani più semplici e comuni? Quest’oggi il modello OPPO A18 è in vendita su eBay a un prezzo davvero molto conveniente, nato dalla somma del già disponibile sconto immediato del 13% a cui si aggiunge un ulteriore calo del 5% con l’utilizzo del codice coupon “TECHWEEK25”.

Come risultato, lo smartphone OPPO già di per sé molto economico lo diventa ancora di più arrivando a costare appena 98€ con tanto di consegna rapida e gratuita in appena 48 ore. Nonostante si tratti di un device evidentemente super economico e alla portata di tutti, il device a marchio OPPO si presenta con un designa piacevole e giovanile – merito della finitura OPPO Glow.

Appena 98€ su eBay per il low cost OPPO A18: occasione imperdibile

Frontalmente il low cost Android si presenta con un pannello LCD da 6,56 pollici a risoluzione HD+ con frequenza di aggiornamento a 90 Hz; parliamo di un pannello piuttosto piacevole, con una buona definizione dei dettagli e una fluidità che migliora l’esperienza visiva in generale sia durante l’utilizzo del telefono ma anche nella visione di contenuti multimediali.

Ideale per portare a termine i task più semplici e comuni – navigare in rete, chattare sui social, ascoltare la musica, guardare video online, telefonare, gestire le e-mail, eccetera -, il device monta un buon processore octa-core MediaTek con di fianco fino a 8 GB di RAM (4 GB di memoria fisica più 4 GB di memoria virtuale) e 128 GB di memoria interna espandibile fino a 1 TB tramite microSD.

Alimentato da una batteria da 5000 mAh che ti assicura una giornata piena di utilizzo, complice anche il comparto hardware molto contenuto, il device integra anche una fotocamera principale da 8 MP con apertura f/2.0 e un sensore di profondità da 2 MP; frontalmente, invece, il sensore da 5 MP scatta selfie di buon livello.

Approfitta subito del doppio sconto su eBay per acquistare il low cost del colosso cinese a un prezzo molto conveniente; ricorda di inserire il codice coupon “TECHWEEK25” in fase di acquisto per usufruire dello sconto esclusivo del 5%, a cui si aggiunge anche la consegna rapida e gratuita in appena 48 ore.