OPPO A17, che prezzo! Su Amazon è in offertissima a meno di 120€

L’ Oppo A17, attualmente in offerta su Amazon a 119,99€ anziché 149,99€, offre una combinazione di materiali premium e funzionalità avanzate, rendendolo una scelta interessante per gli utenti alla ricerca di uno smartphone performante e dal design accattivante ad un prezzo davvero, davvero competitivo.

Il corpo dell’A17 presenta una scocca posteriore in pelle vegana, non solo migliorando l’estetica con una presa comoda e sicura, ma anche adottando un approccio eco sostenibile. Le doppie fotocamere posteriori, con un sensore principale da 50 MP e tecnologie come Natural Retouching e Ultra Night Mode, garantiscono la cattura di foto e video di alta qualità.

Con una batteria potente da 5000mAh, l’A17 offre un’elevata autonomia, supportata da tecnologie di ricarica OPPO per stabilità e durata. Il display LCD Waterdrop HD+ da 6.56 pollici, con una risoluzione di 1612 x 720 pixel e un rapporto schermo-corpo del 89,8%, assicura una visione nitida e coinvolgente.

Dal punto di vista delle specifiche tecniche, l’A17 è alimentato da un processore MediaTek Helio G35, supportato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna espandibile fino a 1 TB. Il sistema operativo Android 12 con interfaccia ColorOS 12.1 offre un’esperienza utente fluida e personalizzabile.

Con funzionalità come il riconoscimento facciale, la ricarica rapida da 10W, il lettore di impronte digitali laterale e la certificazione IPX4 per la resistenza agli schizzi d’acqua, l’OPPO A17 offre una combinazione equilibrata di prestazioni, estetica e funzionalità avanzate. Non farti scappare questa offerta e acquistalo oggi ad un prezzo scandalosamente basso!

