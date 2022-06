OPPO A16s, smartphone bello ed ECONOMICO a prezzo REGALO (eBay)

OPPO A16s in offerta su eBay è la tua occasione d’oro per mettere le mani su uno smartphone Android economico con un incredibile rapporto qualità/prezzo che lo porta al vertice delle preferenze degli utenti, soprattutto per via del design giovanile e ben realizzato.

Ad appena 139€, infatti, lo smartphone del colosso cinese rappresenta la migliore soluzione che tu possa acquistare oggi se sei alla ricerca di un device economico ma che ti garantisce una buona esperienza di utilizzo.

OPPO A16s precipita su eBay a un prezzo impossibile da resistere, appena 139€

Il dispositivo di OPPO monta un buon pannello LCD da 6.52 pollici ad alta risoluzione con un buon rapporto telaio/display e cornici ben ottimizzate, mentre la fotocamera frontale da 8 MP ti assicura selfie e video di buona qualità. Sotto il cofano trova posto un potente processore octa core di ultima generazione in grado di avviare qualsiasi tipologia di applicazioni in un battito di ciglia, mentre per quanto riguarda l’autonomia può stare sempre certo che non il telefono non ti abbandonerà mai a metà giornata grazie alla batteria da 5000 mAh.

Di tutto rispetto anche il modulo fotografico triplo con un sensore principale da 13 MP per foto di qualità e video ad alta risoluzione, mentre lo spesso di appena 8 millimetri e il peso di appena 190 grammi ti permettono di portarlo sempre con te e utilizzarlo in tutti i contesti senza alcun compromesso.

Prendi al volo questa occasione e acquista subito su eBay lo smartphone low cost di OPPO fintanto che è disponibile a questo prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.