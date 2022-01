Oppo A16s è in FORTE SCONTO: mai stato così economico

Se sei alla ricerca di uno smartphone da utilizzare tutti i giorni in modo semplice e che non ti richieda una spesa enorme allora non puoi non puntare ad Oppo A16s. Ti basta guardarlo per capire che sì, è proprio quello che fa per te. Come mai dico questo? Diciamo che ha proprio tutto al posto giusto ma poi in offerta su Amazon è un affarone che sta aspettando solo te. Conta che grazie a uno sconto di quaranta euro te lo porti a casa con appena 159,99€ quindi cosa aspetti a scoprirlo?

Puoi pagarlo persino con finanziamento a Tasso Zero e le spedizioni Prime te lo fanno arrivare a casa in uno o due giorni.

Oppo A16s: tutto quello che devi sapere su questo smartphone

Semplicissimo dal punto di vista estetico, Oppo A16s è uno smartphone che non lascia niente al caso. Anche se costa poco, infatti, non sacrifica nulla e nella sua linearità risplende di luce propria grazie a una colorazione super riflettente come la Crystal Black e a un comparto fotografico che non crea inestetismi.

In particolar modo, questo smartphone ti offre una visione dei contenuti eccezionale grazie al suo display da 6,52 pollici e alla risoluzione avanzata. Non dovrai più strizzare gli occhi per leggere i post degli amici sui social perché avrai una visione ampia e soprattutto nitida di tutto ciò che ti interessa. Le sorprese tuttavia non terminano qui visto e considerato che puoi fare affidamento su un processore Ocra Core che viene abbinato a 4 GB di RAM e 64 GB di memoria che espandi a piacimento.

Un altro punto forte? La batteria da 5000mAh che è praticamente impossibile da esaurire ma se dovesse capitare, tranquillo: con la ricarica SuperVooc stai una favola.

Acquista subito il tuo Oppo A16s su Amazon a soli 159,99€ con un solo click. Lo ricevi già nei prossimi giorni e lo vivi al 101%.