OPPO A16e è un nuovo budget phone che guarda troppo al passato

Dopo aver presentato OPPO A76 e OPPO A96, i nuovi smartphone di fascia media dal design accattivante e con un prezzo molto interessante, il colosso cinese svela anche il nuovo budget phone OPPO A16e.

Come avremo modo di scoprire nel capitolo successivo, questo device rientra all'interno della fascia entry level del mercato e lo fa con una scheda tecnica che forse guarda un po' troppo al passato.

OPPO A16e: caratteristiche e design

Partendo dal design, il nuovo budget phone di OPPO è in tutto e per tutto il classico telefono Android economico: frontalmente il pannello di tipo LCD da 6.52 pollici è a risoluzione HD+, con frequenza standard da 60 Hz e con la classica cornice inferiore piuttosto vistosa e la fotocamera nascosta dietro il notch a goccia. Posteriormente troviamo poi un modulo fotografico singolo con sensore da 13 MP e flash LED; si tratta di una scelta piuttosto singolare per il colosso cinese, evidentemente atta a sottolineare l'anima profondamente economica del dispositivo.

Sotto la scocca è presente il processore MediaTek Helio P22 con 3/4 GB di RAM e 32/64 GB di spazio interno espandibile fino a 1 TB tramite microSD, mentre fa storcere un po' il naso scoprire che la batteria è solo da 4100 mAh e oltretutto con connettore microUSB. Inoltre, tristemente il device è munito di Android 11 con la personalizzazione ColorOS 11.1; difficile prevedere se e quando verrà aggiornato ad Android 12 con la ColorOS 12.

Scheda tecnica

Display LCD da 6.52 pollici a risoluzione HD+ da 720 x 1600 pixel con frequenza di aggiornamento standard a 60 Hz;

Processore MediaTek Helio P22 con 3/4 GB di RAM e 32/64 GB di spazio interno espandibile fino a 1 TB tramite microSD;

Fotocamera posteriore da 13 MP;

Fotocamera anteriore da 5 MP;

Connettività Wi-Fi 2.4/5 GHz, Bluetooth 5, jack audio da 3.5 mm;

Batteria da 4100 mAh;

Dimensioni: 164 x 75.4 x 7.8 mm;

Peso: 175 grammi;

Colori: Midnight Black, Blue e White;

Android 11 con la personalizzazione ColorOS 11.1.

Prezzo e disponibilità

OPPO A16e è atteso al lancio anche in Europa nel prossimo futuro a un prezzo decisamente aggressivo, sebbene non sia ancora stato svelato. Continuate a seguirci per scoprire quando lo smartphone sarà disponibile anche nel nostro Paese.