Il futuro smartphone OPPO A16 con numero di modello CPH2269 è stato recentemente approvato da piattaforme di certificazione come la ECC in Europa, la IMDA a Singapore, la TKDN in Indonesia e la BIS in India. Ora, stando a quanto si apprende, ha ricevuto anche la certificazione da parte della FCC negli Stati Uniti.

OPPO A16: cosa sappiamo?

L'elenco FCC rivela che il telefono ha dimensioni di 163,78 z 75,62 mm e misura 180,39 mm in diagonale. Uno schema del pannello posteriore del telefono mostra che disporrà di un modulo fotocamera di forma rettangolare. È alimentato da una batteria da 5.000 mAh che supporta solo la ricarica da 10 W.

OPPO A16 si avvierà con la versione del software ColorOS 11.1 basata sul sistema operativo Android 11. Dalla FCC sappiamo anche che offrirà funzionalità di connettività come il Wi-Fi dual band, il 4G LTE e il Bluetooth. Sembra che arriverà come successore dello smartphone OPPO A15 dell'anno scorso. Le altre specifiche del telefono però, devono ancora trapelare in rete.

Giusto come “remind me”, ricordiamo che l'A15 è dotato di un pannello LCD IPS da 6,5 ​​pollici che offre una risoluzione HD+. Ha una snapper frontale da 5 megapixel e ha un sistema a tripla lente così composto: 13 megapixel (principale) + 2 megapixel (macro) + 2 megapixel (profondità).

Il chipset MediaTek Helio P35 alimenta l'attuale modello. Le varianti da 2 GB e 3 GB di RAM del telefono vengono fornite con 32 GB di memoria nativa. Non di meno, il telefono è supportato da una batteria da 4.230 mAh che, a sua volta, supporta la ricarica da 10 W. Le sue altre funzionalità includono la ColorOS 7.2 basata sul sistema operativo Android 10 e lo scanner di impronte digitali montato sul pannello posteriore. Il dispositivo ha un prezzo di Rs 9.490 (~$131).

Non sappiamo nulla però, dell'eventuale distribuzione del suddetto dispositivo nei mercati globali; restiamo in attesa di ulteriori comunicazioni da parte della società cinese.

