OPPO A16: ad un OTTIMO PREZZO su Amazon per chi vuole spendere poco

Trovare uno smartphone completo a meno di 150 euro è una missione quasi impossibile ma con la nuova offerta Amazon è possibile puntare su di un dispositivo davvero interessante: si tratta di OPPO A16, smartphone di buona fattura e con specifiche interessanti che viene ora proposto al prezzo scontato di 129 euro invece di 159 euro anche con la possibilità di acquisto in 5 rate mensili da 26 euro. Lo smartphone è dotato di un ampio display da 6,52 pollici, del SoC MediaTek Helio G35 e di una batteria da 5.000 mAh. Per accedere all’offerta è possibile utilizzare il link qui di sotto.

OPPO A16: ora ad un ottimo prezzo con la nuova offerta di Amazon

Le specifiche di OPPO A16 sono, senza dubbio, di buon livello, considerando la fascia di prezzo dello smartphone. Il dispositivo può contare sul SoC MediaTek Helio G35 che garantisce una marcia in più rispetto ai diretti concorrenti.

Il SoC è supportato da 3 GB di memoria RAM e 32 GB di storage oltre che da una batteria da 5.000 mAh in grado di garantire un’autonomia davvero al top. C’è poi un display HD+ da 6,52 pollici di diagonale. A completare le specifiche tecniche troviamo una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 13 Megapixel.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare OPPO A16 al prezzo scontato di 129 euro invece di 159 euro con la possibilità anche di optare per il pagamento in 5 rate mensili senza interessi. La promozione dedicata all’entry level di casa OPPO è destinata a durare per un breve periodo.

Per acquistare lo smartphone a prezzo scontato è possibile sfruttare il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.