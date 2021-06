Oltre a Italia – Galles, oggi è disponibile anche uno smartphone super scontato sul sito TIM. Stiamo parlando dell'OPPO A15.

OPPO A15: i dettagli dello sconto TIM

Il device OPPO A15 è acquistabile anche dai non clienti TIM, visto che questo terminale viene venduto in un'unica soluzione. Non è previsto dunque alcun piano rateale per l'acquisto di questo smartphone.

Il prezzo proposto da TIM è scontato di ben 60 euro rispetto al prezzo di listino. Lo smartphone disponibile in quantità limitata nel sito dell'operatore ha un prezzo davvero sbalorditivo, inferiore anche di quello presente su Amazon. Nello specifico, l'OPPO A15 è acquistabile a 99,90 euro, solo per la giornata odierna.

L'entry level di casa OPPO è disponibile in due colorazioni, Dynamic Black e Mystery Blue, ed offre uno schermo IPS LCD HD+ da 6,52 pollici di diagonale. Inoltre, la batteria interna è da 4100 mAh, mentre, il chipset che troviamo a bordo è il MediaTek Helio P35. La memoria interna è di 32 Giga, viceversa, la RAM è di 3GB.

Il device dispone anche di una fotocamera anteriore da 5 Megapixel e una triple camera posteriore con modulo principale da 13 Megapixel, 2 Megapixel per la Macro e 2 Megapixel per la profondità.

Il terminale a meno di 100 euro in promozione oggi è disponibile solo fino ad esaurimento scorte.

