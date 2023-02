Operazioni bancarie online in sicurezza? Ecco quali precauzioni prendere

Effettuare operazioni bancarie online è, senza ombra di dubbio, una comodità enorme.

Poter evitare le lunghe code agli sportelli, infatti, è senza dubbio un vantaggio che ha portato un miglioramento nella vita di milioni di persone in tutto il mondo. Detto ciò, l’home banking ha anche degli svantaggi da non sottovalutare.

Il principale è quello legato alla sicurezza digitale. Troppe persone infatti, effettuato bonifici e transazioni di vario tipo senza un’ adeguata protezione dei dispositivi. Che si tratti di smartphone o di computer infatti, le operazioni bancarie senza protezione risultano un vero e proprio assist nei confronti dei cybercriminali.

In questo senso dunque, è bene prendere alcune precauzioni concrete. Utilizzare password complesse nel contesto dell’home banking (e non solo) risulta fondamentale.

Al bando nomi di figli e date di nascita: per ottenere il massimo dell’efficacia è bene abbinare maiuscole e minuscole, numeri e caratteri speciali (come la punteggiatura).

Operazioni bancarie online? Attenzione ai criminali informatici

Al di là del discorso password, mantenere aggiornati i software presenti sul computer/smartphone (soprattutto i browser) risulta essenziale in fase di prevenzione.

Non va poi comunque dimenticato come, un antivirus efficace, risulta un punto di riferimento per la sicurezza informatica. Tra i tanti nomi validi, Norton 360 Premium rappresenta un punto di riferimento del settore.

Stiamo parlando di un antivirus che va ben oltre al concetto di scansione e rilevamento dei malware, offrendo anche altre utility in ottica protezione digitale.

Qualche esempio in tal senso? La VPN integrata offre ampie garanzie lato privacy e anonimato online. Il password manager incluso poi, va a proprio a proteggere l’utente sotto il punto di vista delle già citate parole d’accesso.

Lo spazio cloud, utile per evitare la perdita file in caso di attacchi ransomware o guasti tecnici, è un plus da non sottovalutare.

Discorso simile per il sistema di protezione webcam e il tool per monitorare l’eventuale furto di dati e diffusione degli stessi sul Dark Web.

Di fatto, Norton 360 Premium è attualmente una delle suite di sicurezza più duttili e avanzate in circolazione.

