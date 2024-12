OpenAI lancia ChatGPT Pro: ha un costo di 200 dollari al mese

OpenAI ha lanciato un nuovo piano in abbonamento per ChatGPT. Si chiama Pro e ha un costo piuttosto elevato: 200 dollari al mese.

Ma perché ChatGPT Pro costa così tanto?

Questo piano premium è pensato per i professionisti che vogliono massimizzare l’efficienza del chatbot. Per 200 dollari al mese, gli utenti otterranno accesso illimitato ai modelli AI o1, o1-mini, GPT-4o e modalità vocale avanzata, oltre ai vantaggi del piano Plus da 20 dollari.

Ancora più importante, sblocca in esclusiva il modello più intelligente di OpenAI finora esistente: o1-pro che utilizza una maggiore capacità di calcolo ed eccelle in aree come dati e programmazione.

Il piano Pro e il suo nuovo modello non sono progettati per chi utilizza ChatGPT occasionalmente. Oltre ai costi elevati, o1-pro è relativamente lento nelle risposte perché dà priorità all’accuratezza dei suoi risultati. Si tratta di uno strumento rivolto dunque principalmente a ricercatori e a una fetta di utenti esperti che hanno effettivamente necessità di una “mente” aggiuntiva.

È possibile sottoscrivere un abbonamento a ChatGPT Pro anche in Italia, semplicemente collegandosi alla piattaforma e visitando la sezione dedicata ai piani. L’azienda avverte che condividere le credenziali con altri utenti viola i termini di servizio, per questo motivo in caso di comportamento scorretto potrebbero essere applicate limitazioni all’account.