OnePlus: un misterioso smartphone è stato avvistato online

In queste ore, un misterioso smartphone di casa OnePlus è stato avvistato in rete presso i portali per le certificazioni BIS, Camera F5 e sul sito di benchmarking Geekebench.

Sappiamo che l’OEM di Pete Lau potrebbe svelare presto un nuovo device low-budget; questo è quanto scopriamo dal sito di Geekbench che ha rivelato i suoi punteggi e i dettagli chiave dello stesso. Stando a quanto si ipotizza, dovrebbe far parte – come sempre – della serie Nord. Ma andiamo con ordine.

OnePlus: quale sarà il device avvolto nel mistero?

Facciamo ordine: il dispositivo OnePlus di cui stiamo parlando ha il numero di modello CPH2381. Ha ottenuto 690 punti nei test single-core e 1742 punti sui test multi-core. Si scopre che sotto la scocca presenta un processore Qualcomm Snapdragon 695 che ha frequenza dsi clock massima a 2,21 GHz. Il tutto viene coadiuvato da 8 GB di RAM e c’è anche Android 12 sotto la scocca.

Fra le altre cose, segnaliamo che il dispositivo lo abbiamo visto anche sul portale indiano BIS e questo ci suggerisce un debutto indiano a breve. Ovviamente, lo vedremo anche in Europa, ma al momento non sappiamo quando. Dal sito Camera F5 scopriamo invece quali saranno le fotocamere del telefono.

In primo luogo, il midrange low-cost presenterà una lente principale da 64 Megapixel con apertura f/1.8. Secondo le indiscrezioni, il sensore produrrà immagini complete a 16 megapixel ma ci sarà la stabilizzazione EIS. Davanti invece, troveremo uno snapper selfie da 16 Mpx con apertura f/2.0 capace di scattare foto a 4 Mega.

Non sappiamo nulla di nuovo adesso. Anche il nome ufficiale è avvolto nel mistero, ma visto che è stato avvistato su questi tre website, ipotizziamo un debutto imminente.

Se cercate uno smartphone di casa OnePlus dal giusto prezzo e dall’ottima qualità, vi segnaliamo però il OnePlus Nord 2 a 528,74€.