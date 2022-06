OnePlus: un misterioso nuovo telefono Nord è in arrivo

Un misterioso dispositivo della casa cinese OnePlus è appena stato avvistato sul portale della FCC; sappiamo che sarà un device facente parte della serie Nord e pare che possa essere il telefono della gamma economico mai visto in commercio.

Andimo con ordine: come detto, un gadget del colosso cinese di Pete Lau è appena stato avvistato presso il sito per l’autorità FCC; dal sito non abbiamo scoperto nulla sulle specifiche ma abbiamo solo appreso che sarà un device molto conveniente e si dice che possa venir commercializzato come un articolo “Nord”.

OnePlus Nord: cosa aspettarci dal nuovo low-budget

I rumor relativi al nuovo OnePlus indicano che il telefono avrà il numero di modello CPH2469; non sarà un telefono con modem 5G, ma solo con modulo LTE. Dal deposito FCC scopriamo anche che il device in questione è arrivato sul mercato thailandese con il moniker OPPO A57 4G.

Da noi arriverà come una versione leggermente migliorata dello stesso: avremo il coperchio della batteria con logo OnePlus, un cavo USB C rosso, due fotocamere (50+2 Megapixel), skin OxygenOS 12.1 e non ci sarà il jack audio da 3,5 mm. Per il resto invece, sarà identico al cugino OPPO.

Si scopre che il device misurerà 163,74 x 75,03 con 7,99 mm e avrà una capiente cella energetica da 5.000 mAh. Non mancherà il supporto per la SuperVOOC via cavo. Come detto, farà parte della line-up Nord.

OPPO A57 5G: cosa sappiamo sul cugino thailandese?

Al contrario, l’A57 5G ha uno schermo con tecnologia LCD da 6,56 pollici, risoluzione HD+, processore MediaTek Helio G35, banchi RAM da 3 GB, memorie da 64 GB e batteria da 5000 mAh con ricarica da 33W. Sul fronte fotografico invece, ci sono tre ottiche: 8+13+2 Megapixel.

Intanto, se cercate un midrange Nord interessante, vi consigliamo il Nord 2T appena uscito: 409,00€ con spedizione gratuita Amazon Prime. E in colorazione Jad Fog e presenta 8+128 GB (RAM+storage).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.