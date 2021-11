OnePlus: smartphone con sconti fino a 200€ per il Black Friday di Amazon

Durante il Black Friday, OnePlus offrirà alcuni sconti imperdibili per i suoi smartphone su Amazon, dal 19 al 29 novembre 2021. Andiamo a scoprire insieme le opportunità più vantaggiose a cui gli utenti dovrebbero prestare attenzione.

Smartphone OnePlus in sconto per il Black Friday su Amazon

Le offerte più interessanti prevedono 200 euro in meno per il recente flagship OnePlus 9 Pro, ormai famoso per l’esperienza fotografica di alto livello grazie al sistema Hasselblad Camera for Mobile, e per il modello OnePlus 8T. Il precedente OnePlus 9 sarà invece disponibile con uno sconto di 150 euro.

I consumatori interessati a OnePlus Nord potranno invece beneficiare di un prezzo fino a 130 euro più basso rispetto al listino. Il suo successore, OnePlus Nord 2 5G, con a bordo una fotocamera principale da 50 MP, il sensore Sony IMX 766, OIS, Warp Charge 65, batteria da 4500mAh e processore MediaTek Dimensity 1200-AI sarà scontato di 50 euro nella sua variante con 12 GB di RAM e 256 GB di storage. Oltre ai modelli citati finora, OnePlus Nord CE 5G potrà essere acquistato con sconti fino a 60 euro.

Tutte le unità citate saranno disponibili a questo indirizzo, in attesa chiaramente che le offerte appena descritte siano disponibili.