OnePlus scorporerà Nord e diventerà un brand separato

Secondo quanto si apprende da un recente report online sembra che OnePlus voglia scorporare la linea di prodotti Nord dalla compagnia principale; questa serie di device potrebbe diventare un brand separato, al pari di come abbiamo visto con Huawei/Honor, Xiaomi/Redmi.

In passato OnePlus vendeva solo flagship killer; in seconda battuta poi è passata ai dispositivi di fascia medio-alta e alle super ammiraglie e poi ora commercializza midrange low-cost nella line-up Nord e questi sono spesso rebrand di altri smartphone di casa OPPO. Si dice che il brand Nord diverrà presto un’azienda a sé, ma andiamo con calma.

OnePlus vs Nord: due brand separati?

Sebbene OnePlus inizialmente vendesse solo dispositivi di fascia premium, ha riscontrato un grande successo nella categoria di fascia media grazie al suo marchio Nord. Ora, sembra che la società stia pensando di staccare il brand Nord dalla sua line-up.

Secondo quanto afferma il portale indiano TheMobileIndian, l’OEM cinese di Pete Lau potrebbe avere in mente di espandere la sua presenza nel settore di fascia media (Ace, 10T, 10R, etc). Pensiamo anche ai numerosi Nord CE o ai Nord 2, 2T e via dicendo. Grazie ai leaks trapelati di recente, scopriamo quale potrebbe esser la nuova strategia del produttore: dividere le serie

Questo sarebbe il medesimo destino toccato a OPPO con Realme, Vivo con iQOO, Huawei con Honor e Xiaomi con Redmi e POCO. Voi cosa ne pensate? Comprerete lo stesso i telefoni di casa Nord? Vi invitiamo a prendere il tutto con “un pizzico di sale”. Intanto vi invitiamo a restare connessi con noi.

Se cercate un buon midrange vi consigliamo oggi l’ottimo Nord CE 5G a soli 272,10€. È un ottimo device e costa davvero poco; fate presto prima che termini la promozione; il costo originale dovrebbe essere di 339,00€ e sappiate che c’è perfino il modem 5G. Ci sono 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno. La colorazione è la Blue Avoid.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.