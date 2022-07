Il top di gamma da acquistare OGGI? OnePlus 10 Pro 5G in SUPER sconto

OnePlus 10 5G è il telefono del giorno. Ci troviamo di fronte ad un ammiraglia potentissima, uscita solo qualche mese fa ma che, ancora oggi, è una delle nostre preferite, nonché una delle più potenti presenti sul mercato. Questo è uno dei migliori flagship che si possono acquistare oggi su Amazon, anche perché lo potete portare a casa A soli 859,65€.

Capite bene che si tratta una cifra molto interessante e che, rispetto a quella originale, vanta un risparmio pari al 6% sul prezzo di listino. Non dimenticate che avete le spedizioni incluse nel prezzo e anche la possibilità di fare il reso gratuito entro un mese, qualora dovessero sorgere dei problemi. Se poi mi spaventa la cifra richiesta dal produttore, non dovete nemmeno preoccuparvi, perché Amazon vi offre la possibilità di prenderlo oggi ma pagarlo in comode rate grazie al servizio di Credit line di Cofidis. Cosa volere di più?

OnePlus 10 Pro 5G, la scelta del giorno

Come possiamo non consigliarvi questo device? A bordo troviamo lenti realizzate dall’OEM numero uno al mondo sul fronte fotografico: Hasselblad. Possono girare i video in 8K, ma anche realizzare scatti nitidi, luminosi e che possono consentirvi di scatenare la vostra creatività.

Il processore di bordo, lo Snapdragon 8 Gen 1, garantisce performance incredibili, dal gaming a quelle più produttive. Le app si aprono in un istante, e la memoria RAM da 8 GB garantisce un multitasking Che non mi abbandona. La memoria interna da 128 GB, più che sufficienti per tutti gli usi, ma vi consigliamo sempre di avere un abbonamento su qualche cloud per l’archiviazione sicura dei vostri file.

Lo schermo infine, ti saprà regalare emozioni ad ogni sguardo: parliamo di un’unità da 6,7” QuadHD con frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120 Hz LTPO di seconda generazione. A 859,65€, questo è il flagship da comprare, ma siete veloci. Non sappiamo quante scorte siano disponibili su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.