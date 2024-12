OnePlus sarebbe già al lavoro su un nuovo tablet: ci sono già i primi dettagli

Sembra che OnePlus stia lavorando a un nuovo tablet e i primissimi dettagli sono appena stati divulgati. Si parla di un dispositivo di fascia media, come spiega Digital Chat Station – uno degli informatori cinesi più affidabili.

Ma è OPPO Pad 3?

Uno tra i primi dettagli emersi riguarda il processore: si tratterebbe del SoC MediaTek Dimensity 8350, uno dei chipset più recenti di MediaTek, nonché quello che alimenta l’OPPO Pad 3. C’è chi pensa che possa addirittura trattarsi dello stesso dispositivo, solo con un altro nome.

Il tablet potrebbe avere un display da 11,6 pollici, con una risoluzione di 2000 x 2800 e frequenza di aggiornamento di 144 Hz. La fotocamera principale, quella posizionata sul retro, sarà da 8 megapixel, proprio come quella frontale.

Sotto la scocca ci sarà una batteria da ben 9.520 mAh, che supporterà ricarica rapida da 67 W. Esattamente le stesse specifiche offerte dall’OPPO Pad 3, il che non fa altro che gettare ancora più benzina sull’ipotesi che possa essere lo stesso dispositivo, con un nome diverso: OnePlus Pad 3.

Nonostante il “predecessore” OnePlus Pad 2 (lanciato soltanto lo scorso agosto) sia alimentato da processore Snapdragon 8 Gen 3, il chip più potente sul mercato in quel momento, pare che lo stesso non accadrà con OnePlus Pad 3 (sempre se si tratta davvero di OnePlus Pad 3). L’azienda avrebbe infatti optato per un chip di fascia media, questa volta. Anche la fotocamera potrebbe subire un downgrade.

Vale la pena notare che OPPO Pad 3 costa l’equivalente di 275 euro in Cina. OnePlus Pad 3 potrebbe avere un prezzo simile, oppure più conveniente, al lancio.