OnePlus prevede di vendere 25 milioni di telefoni Nord entro il 2023: ecco tutti i dettagli dell'indiscrezione.

25 milioni di Nord entro due anni

Un funzionario dell'azienda cinese ha rivelato che OnePlus prevede di vendere circa 25 milioni di unità di dispositivi della serie Nord, entro la fine del 2023.

Le affermazioni di Navnit Nakra (Vice President, Chief Strategy Officer e Head of India Sales di OnePlus India) sono state fatte durante un'intervista con BGR.in e confermano gli ambiziosi progetti futuri della compagnia.

Inserendo i device Nord in tutte le categorie di prezzo, prevediamo che entro la fine del 2023 il volume delle vendite accumulate della linea di prodotti OnePlus Nord raggiungerà i 25 milioni di unità a livello globale.

Fino ad oggi, il produttore di smartphone cinese ha lanciato due modelli di telefoni Nord, vale a dire Nord CE 5G e il nuovo Nord 2 5G .

Il funzionario ha anche aggiunto che le suddette serie hanno registrato un'accoglienza straordinariamente positiva da parte dei consumatori indiani, affermando che “Nord ha fatto registrare il più proficuo giorno di vendite nella storia di OnePlus e ha riscosso un'accoglienza incredibile da parte degli utenti“.

Inoltre, Amazon India ha recentemente rivelato i nomi degli smartphone più venduti durante il Prime Day: ovviamente, il Nord 2 5G e il Nord CE 5G erano tra i due modelli più acquistati.

Inoltre, Nakra ha anche svelato che la società ha in serbo grandi progetti, ma il “grande piano” prevede lo sviluppo della tecnologia 5G a livello globale “il 5G è una priorità assoluta nella nostra strategia di prodotto; ne abbiamo individuato la necessità sin dall'inizio e abbiamo investito un importo di 30 milioni di dollari USA per sviluppare il settore ricerca e sviluppo sul 5G e manterremo il nostro impegno anche in futuro”.

