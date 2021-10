OnePlus prevede spedizioni da RECORD entro la fine dell'anno

OnePlus prevede che le vendite globali dei suoi terminali raggiungano quota 10 milioni di unità entro la fine del 2021. Riuscirà in quest'impresa?

OnePlus: grandi aspettative e grandi guadagni all'orizzonte, pare

L'OEM cinese di Pete Lau ha lanciato ieri il nuovo flagship killer OP 9RT. Il telefono è il degno erede del 9R rilasciato all'inizio di quest'anno e promette numerosi aggiornamenti significativi. Ma prima di parlare del prodotto in questione, l'azienda ha fatto luce sui suoi dati di vendita per quest'anno, e sono stati a dir poco sorprendenti.

Secondo il fondatore Liu Zuohu, OnePlus ha registrato una crescita anno su anno del 257% nelle vendite globali di smartphone negli ultimi 6 mesi, o perlomeno nella prima metà del 2021. Anche la Cina ha registrato un aumento simile nel numero di spedizioni con un tasso di crescita del 124% rispetto allo scorso anno.

L'azienda ha registrato la crescita più elevata negli Stati Uniti e nei mercati europei, pur continuando a detenere la quota maggiore del mercato della telefonia mobile di fascia alta in India.

Ma forse la parte più eccitante è stata che OnePlus dovrebbe raggiungere la quota delle 10 milioni di unità in termini di vendite globali, o almeno è quello che pensa Liu.

Ciò non dovrebbe sorprendere, anche se considerando che l'OEM cinese ha costantemente integrato le sue risorse con OPPO ed è desideroso di espandere ulteriormente la sua line-up di dispositivi come mai prima d'ora.

Sebbene il passaggio alla ColorOS e l'abbandono dell'OxygenOS non sono state mosse ben accolte, la società ha promesso una migliore esperienza e un migliore supporto software. La sua ultima serie di punta composta da OP 9, 9 Pro e 9R è arrivata la con OxygenOS basata sulla skin di OPPO. Ma resta da vedere se i consumatori sono disposti ad accettare tutto ciò.

A maggio, la società aveva nominato Li Kaixin, ex vicepresidente di Huawei Mobile China, come vicepresidente di OnePlus. L'uomo è noto per aver guidato con successo Huawei in terra natale, aiutando il marchio ad ottenere decine di milioni di vendite. Ora spera di fare lo stesso per l'azienda di Pete Lau.