OnePlus Open: svelata la data di debutto del primo foldable dell'azienda

In queste ore è trapelata la data di lancio del primissimo foldable del colosso cinese di Pete Lau; OnePlus Open (questo dovrebbe essere il nome ufficiale) arriverà ad ottobre, secondo quanto si apprende in queste ore.

Andiamo con ordine: il primo smartphone con cerniera di casa OnePlus è alle porte; si sente parlare di questo dispositivo da moltissimo tempo e adesso la società ha rivelato quale sarà la data di lancio di questo fantomatico device. Come detto, si chiamerà “OnePlus Open” e non “Fold” come si leggeva in precedenza. In origine sarebbe dovuto arrivare ad agosto ma c’è stato un ritardo per colpa della produzione dei pannelli del terminale.

OnePlus Open: tutto quello che sappiamo

Stando a quanto suggerisce l’insider di settore Max Jambor su Twitter/X, scopriamo che OnePlus Open arriverà ad ottobre, precisamente il 19 del mese. L’azienda deve ancora annunciare in via ufficiale il tutto ma conoscendo l’affidabilità del tipster è lecito aspettarci il device nella data indicata. Speriamo solo che giunga anche nel mercato occidentale e che non rimanga una prerogativa asiatica. Dai render emersi in passato abbiamo visto il form factor compatto (simile a quello del Find N di OPPO), le proporzioni delicata e il modulo fotografico sporgente sul posteriore. Pare che il display abbia un ciclo di vita di 400.000 piegamenti ma è presto per dirlo. Internamente il pannello dovrebbe essere da 7,8 pollici con risoluzione 2K e refresh rate da 120 Hz. Il chipset interno invece, sarà lo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm con 16 GB di RAM e con 256 GB di memoria (non espandibile?). La batteria sarà da 4800 mAh con fast charge via cavo da 67W.

