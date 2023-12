OnePlus Open: quanto è resistente il nuovo foldable?

In queste ore è emerso in rete un video che mostra quanto è resistente il nuovo flagship del colosso cinese di Pete Lau. OnePlus Open, questo il nome del primo pieghevole della compagnia asiatica, supera tutti i suoi competitor visto che è costruito con materiali di cura e di pregio, resistenti oltre che eleganti. Andiamo con ordine e analizziamo il test che ha condotto il noto Zack Nelson di JerryRigEverything.

OnePlus Open: scopriamo quanto è resistente il nuovo pieghevole

Andiamo con ordine: sono passati quasi due mesi da quando il foldable è giunto sul mercato; la critica si è espressa positivamente in merito e ha registrato tante vendite sia in India che in Nord America. Adesso, OnePlus Open è passato sotto i potenti mezzi di tortura del noto canale YouTube JerryRigEverything ma bisogna ammetterlo (spoiler): ne è uscito molto bene. È un fatto eclatante, anche perché le ultime ammiraglie del marchio non hanno ottenuto il medesimo plauso, almeno in termini di durabilità e di robustezza. Tuttavia il top di gamma di quest’anno, OnePlus 11 5G, si è comportato molto bene; ora costa solo 849,00€ su Amazon, spese di spedizione comprese.

Vedendo il video di Zack Nelson, notiamo che lo schermo esterno, protetto dal Ceramic Guard, è più resistente del 20% rispetto al Gorilla Glass Victus. Inizia a mostrare piccoli graffi al livello 6 della scala Mohs mentre le scanalature compaiono poco più avanti. Il vetro UTG è comunque più resistente di quello visto in altri pieghevoli.

Il telaio in alluminio ha mostrato i graffi su tutti i lati ma il pannello posteriore ha retto bene. Nonostante la polvere e lo sporco versato sullo schermo interno, il gadget ha retto bene ma di contro, non è riuscito a chiudersi completamente. I pixel sono stati bruciati dopo che Nelson ha passato l’accendino sul display per 10 secondi. Infine, secondo l’azienda, Open resiste ad un milione di pieghe; da un primo test sembra che la società ci abbia preso ma è presto per dirlo. Ad ogni modo, secondo lo YouTuber, questo foldable è superiore agli altri, almeno in termini di robustezza. Voi cosa ne pensate? Guardate il video e fateci sapere.

