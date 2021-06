Pete Lau ha appena rivelato che ci sono ancora più di 300 clienti possessori di OnePlus One in circolazione. Qualche giorno fa, il CEO di Xiaomi, Lei Jun, ha rivelato un fatto interessante sul telefono di punta Mi 6 del 2017: ha dichiarato che ci sono ancora più di 2 milioni di utenti che usano ancora il suddetto terminale.

OnePlus One: dal 2014 al 2021 senza perdere un colpo

Ora, Pete Lau, il CEO di OnePlus, ha anche rivelato che ci sono ancora persone che usano attivamente nel 2021 il OnePlus One, il primo device dell'azienda rilasciato nel lontano 2014.

Il co-fondatore aveva rivelato il dettaglio in risposta a un post fatto da un utente Weibo che ha realizzato un video parlando della sua esperienza con OnePlus 5. Secondo l'individuo, anche se utilizza un dispositivo di quattro anni, pare che l'esperienza sia ancora liscia e fluida come il primo giorno.

Pete Lau aveva commentato il post dell'utente e ha rivelato che anche OnePlus One, il primo smartphone del brand, uscito a giugno 2014, conta ancora 300 utenti attivi.

Sebbene questa cifra sia alquanto contenuta, c'è un'alta probabilità che ci siano molti più telefoni OnePlus One ancora in uso là fuori, anche se molto probabilmente eseguono una ROM personalizzata, il che significa che non possono più essere riconosciuti dall'azienda come dispositivi attivi in maniera ufficiale.

Sia OP One che OP 5 hanno smesso di ricevere supporto software poiché hanno raggiunto la fine del ciclo di vita. Tuttavia, con ROM personalizzate e una corretta manutenzione, ci sono ancora clienti che utilizzano entrambi i dispositivi. Incredibile, vero?

Possiedi un vecchio OnePlus? Fatecelo sapere.

