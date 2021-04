OnePlus Nord SE è stato cancellato: partiamo da questo presupposto. Il motivo non è chiaro, ma non è da escludere che – in fondo – il colosso cinese abbia deciso di non lanciare il device perché abbastanza simile a OnePlus Nord. Tuttavia, stando alle tante foto emerse, sembra proprio che tutto fosse pronto per l’ufficialità, incluso uno specialissimo packaging.

OnePlus Norde SE: le foto

Bello, ma effettivamente parecchio simile al modello standard, già in commercio. Lo special pack paparazzato è bello e particolare, con un tema bianco e nero. Non manca una custodia a tema e c’è anche un QR Code che, una volta scansionato, avrebbe dovuto permettere il download di una serie di sfondi, a tema “bianco e nero” (o comunque con disegni stilizzati).

Un po’ dispiace che questo device non sarà mai lanciato, ma forse è meglio così: offrire tantissimi modelli di smartphone, magari anche molto simili fra loro, non sempre è un bene, soprattutto per l’utente. Infatti, potrebbe essere facile confondersi e perdere il focus sul prodotto.

Da quel poco che si sa, OnePlus Nord SE avrebbe dovuto avere un prezzo di 499€ e sarebbe dovuto essere commercializzato in un’unica configurazione con 12GB di RAM e 256GB di storage interno.

