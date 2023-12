OnePlus Nord N10: prezzo ECCEZIONALE su Amazon, prendilo ORA

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone di fascia media veramente sensazionale; si chiama OnePlus Nord N10 e grazie agli sconti folli di Amazon si potrà portare a casa ad un prezzo irripetibile. Sarà vostro infatti con soli 240,54€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Nello specifico, il modello che vi consigliamo è in colorazione “Midnight Ice” e vanta 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Scopriamo tutte le sue caratteristiche e perché, secondo noi, è un buon affare, di seguito.

OnePlus Nord N10: ecco perché comprarlo

In primo luogo, dobbiamo ricordarvi che con Amazon avrete diritto alla consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato (anche in meno di 24 o 48 ore dall’ordine) e si può anche scegliere il ritiro del prodotto presso uno dei tanti Amazon Hub/Locker/Counter presenti sul territorio italiano. Altresì sappiate che c’è il reso gratuito fino al 31 gennaio 2024 in caso di gravi problematiche o di ripensamento e pensate che si può anche dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. Fra le altre cose, citiamo la garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.

Questo fantastico OnePlus Nord N10 dispone di uno schermo da 6,49 pollici super risoluto, con refresh rate da 90 Hz per delle immagini sempre piacevoli e super fluide. Sotto la scocca batte un potente processore Qualcomm Snapdragon 690, coadiuvato da un modem 5G, da 6 GB di RAM e da storage da 128 GB. Non manca poi, sulla scocca, il comodissimo jack audio per le cuffie e pensate che ci sono anche due speaker stereo integrati con supporto alla cancellazione attiva del rumore. La main camera da 64 Megapixel consente di girare video in 4K e in super slow motion e c’è perfino una lente ultrawide da 8 Mpx e una macro da 2 Mega. Completa il tutto un sensore monocromatico da 2 Mpx. La batteria da 4300 mAh si ricarica in un lampo con la Warp Charge, mentre il sistema operativo è Android con skin OxygenOS al seguito. A soli 240,54€ questo è il miglior midrange low-cost da comprare oggi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.