OnePlus Nord N10: autonomia e fotocamere al top a meno di 200€

Lo smartphone OnePlus Nord N10 mantiene i tratti iconici dei suoi fratelli maggiori targati OnePlus, un marchio che negli ultimi anni è riuscito a ritagliarsi un’importante quota di mercato nel nostro Paese per il design sempre all’avanguardia e un software piacevole da usare. I punti di forza principali di questo telefono, oltre alle linee senza tempo di OnePlus, sono l’autonomia e le quattro fotocamere, quest’ultime capaci di tirare fuori scatti eccellenti per i social.

Nelle ultime ore OnePlus Nord N10 è tornato in offerta su Amazon, dove è in sconto di oltre 35 euro per un prezzo finale di 199 euro invece di 236 euro. L’articolo è venduto e spedito da Amazon, dunque puoi beneficiare anche della spedizione gratuita e rapida garantita a tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento Prime.

OnePlus Nord N10: non è solo questione di design

Se hai un budget di 200 euro, a questa fascia di prezzo è impossibile trovare un telefono migliore di OnePlus Nord N10 a livello di estetica. Ci sono tanti battery phone, vero. Ci sono tanti telefoni che si prendono beffe degli altri con un refresh rate al top, è vero anche questo. Ma poi se li guardi tutti i giorni, se li usi tutti i giorni, non trovi più quello slancio iniziale influenzato dai dati della scheda tecnica.

Detto questo, con OnePlus Nord N10 ti assicuri un telefono che riesce a portare a casa tranquillamente anche le giornate più intense, grazie a un’autonomia superiore rispetto alla media dei dispositivi OnePlus. Nota di merito inoltre per la qualità del comparto fotografico, convincente in ogni situazione per foto ottime da condividere sui social network.

Prendi al volo l’offerta Amazon sul OnePlus Nord N10 e risparmia subito oltre 35 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

