OnePlus Nord è in promozione su Amazon a soli 384,32€. Il ribasso del 20% produce uno sconto esclusivo di 95,76€ che rende l’acquisto un affare. Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Uno smartphone da paura: OnePlus Nord

Lineare ed elegante, OnePlus Nord è uno smartphone di fascia media che occupa un posto d’onore nel cuore della community. Grazie al suo design ricercato appare sofisticato ed esteticamente appagante.

Disponibile nella sua colorazione Ash Grey, il dispositivo vanta un display Fluid AMOLED da 6.44 pollici. La visione dei contenuti è resa ulteriormente ampia dalle cornici sottili e dalla frequenza di aggiornamento a 90 Hz.

Il processore montato è un Qualcomm Snapdragon 765G che viene abbinato a ben 12 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione. Oltre che a poter essere utilizzato in multitasking, offre prestazioni scattanti e dinamiche.

Tra le diverse caratteristiche spicca l’apparato fotografico che vanta un sistema Quad Camera con obiettivo principale da 48 megapixel. Le altre lenti hanno invece una risoluzione di 8, 5 e 2 megapixel. Degna di nota è la fotocamera dedicata ai selfie che presenta un doppio obiettivo 32+8 megapixel.

Altra features degna di nota è la batteria da 4100mAH che viene affiancata dalla OnePlus Warp Charge che con appena 30 minuti ristabilisce il 100%.

Lo smartphone è Dual SIM e supporta la connettività 5G. In confezione sono sempre compresi una protezione per lo schermo preapplicata, l’alimentatore, il cavo di alimentazione, un adesivo e una cover trasparente.

Puoi acquistare OnePlus Nord su Amazon a soli 384,32€ nella colorazione Ash Grey. Acquistalo oggi e ricevilo in 48 se sei membro Prime. In caso contrario le spedizioni sono gratuite per chi effettua il primo acquisto. Il device, in conclusione, può essere acquistato anche mediante finanziamento attraverso il programma CreditLine di Confidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone