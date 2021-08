I nuovi aggiornamenti del OnePlus Nord e Nord CE apportano miglioramenti al sistema e introducono le patch Android aggiornate al mese di agosto 2021.

OnePlus Nord e Nord CE: arriano un grande aggiornamento

Il colosso di Pete Lau ha annunciato il rilascio degli ultimi firmware per i midrange Nord e Nord CE, insieme alle patch di sicurezza di agosto 2021 per entrambi i dispositivi. Il nuovo software offre maggiori funzionalità e stabilità per i due modelli della serie Nord. Le funzionalità aggiuntive fornite con i nuovi update includono un display AOD personalizzato e nuovi modi per effettuare gli screenshot.

Sia OnePlus Nord che OP Nord CE sono telefoni di fascia media; il secondo è stato lanciato due mesi or sono, precisamente a giugno 2021. Il primo sta ottenendo la OxygenOS 11.1.5.5 a livello globale, con build separate per Nord America, Europa e India. L'ultima patch di sicurezza che viene fornita con l'aggiornamento ha lo scopo di migliorare la sicurezza software complessiva dei terminali. D'altra parte, OP Nord CE riceverà la OxygenOS 11.0.6.6, con build separate anche per India, Europa e America.

Una delle nuove funzionalità è la Bitmoji AOD, che è il risultato di una partnership tra OnePlus e Snapchat e mira ad illuminare il display ambientale con l'avatar Bitmoji dell'utente. L'avatar, secondo la compagnia, si aggiornerà durante il giorno, in base all'attività della persone e alle cose che accadono nei dintorni. Inoltre, c'è un aggiornamento per i Google Mobile Services e una migliore ottimizzazione dei filtri della fotocamera.

Al momento non sono disponibili piani di implementazione dettagliati, ma prevediamo un rollout a scaglioni. Speriamo che questi update migliorino l'esperienza utente complessiva per i due smartphone. Gli aggiornamenti possono essere installati correttamente solo quando è ancora disponibile almeno il 30% della batteria e se ci sono liberi almeno 3 GB di spazio di archiviazione.

Ricordatevi di fare un backup prima di effettuare l'installazione del firmware.

